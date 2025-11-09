◆米女子プロゴルフツアー ＴＯＴＯジャパンクラシック 最終日（９日、滋賀・瀬田ＧＣ＝６６１６ヤード、パー７２）

畑岡奈紗（アビームコンサルティング）が米ツアー３年ぶり７勝目となる日米通算１２勝目を飾った。優勝賞金３１万５０００ドル（約４８５０万円）を獲得した。

最終ラウンドは降雨によるコースコンディション不良のため競技中止となり、競技は５４ホールに短縮。畑岡は、第３Ｒ終了時に１５アンダーの首位で並んだ荒木優奈（Ｓｋｙ）とのプレーオフを制した。

畑岡の一問一答は以下の通り。

◆畑岡に聞く

―３年ぶりの優勝

「長く感じた３年半だったけど、サポートしていただいてるたくさんの方のおかげで優勝できたと思う」

―プレーオフはどんな気持ちで臨んだか

「待っている時間は本当に長く感じたけど、いま自分ができることに集中してやろうということで、最後パーが取れて良かった」

―２打目のパットは

「長いパットが距離感が合ってなくて、ずっとショートする傾向にあったので、しっかり打ち切ることを意識していた」

―最後にパーパットを決めた

「ちょっと弱かったなと思ったけど、最後転がって入ってくれて本当にホッとした」

―雨の中、ファンの前で優勝した

「長かったけど、こうやって優勝インタビューができるのはすごくうれしい。これからもっと勝てるように頑張っていきたい」

―優勝が決まった瞬間、母も涙を浮かべていた

「母はいつもアメリカにも帯同してくれて、一番近くでサポートしてくれている。コーチもキャディーさんもそうだし、たくさんの方に支えられてプレーできているので、感謝したい」

―今後の目標は

「プロ転向の時に掲げた目標がメジャー優勝というものがあるので、それも来年以降で達成したい。あとは（来季の）開幕戦に出られるのがすごくうれしい」

―ファンの皆さんにメッセージを

「長い間待っていただき、雨の中で最後まで見守っていただき、ありがとうございました。これからもっと強くなれるように頑張りたいと思います」