プロボクシングの元世界４階級制覇王者の井岡一翔（３６）＝志成＝が９日、東京・広尾で、妻・恵美さんが代表取締役を務めるベビーシリアルブランド「ＩＬＹＢＡＢＹ（イリーベイビー）」のポップアップイベントに参加。夫婦で店頭に立ち、ベビーシリアルを販売した。

「ＩＬＹＢＡＢＹ」は、これまでも井岡の日々の栄養管理や減量をサポートしてきた恵美さんが「やっぱり食事がすごい大切だなと思い知らされてきていた。２人の子供を授かって成長していく段階で、食事の大切さっていうのを世の中に広めていきたいなと思った」と立ち上げた。

ベビーシリアルは、保存料など添加物を一切仕様せず、無農薬・有機食材のみを使用。お湯やミルクと混ぜるだけで簡単に調理できる。恵美さんは「赤ちゃんに必要なビタミンＤや鉄分などの栄養分を天然の素材から摂れるように作った」と話した。

井岡自身も約２年前から味について意見するなど、アドバイザーとして開発に協力。「不純物とかも入っていないので、素材の味がする。赤ちゃんが口にするものとしても、味覚にとってもいいんじゃないかなって思う。僕たち大人が食べても普通に美味しいですね」と太鼓判。「大切な愛する我が子を育てる上で、食事っていうものもっと関心持ってもらいたい。そのことが日本の未来も変えていくと思う。妻が考えたこと、やりたいことはすごくいいことだなと思う。この商品を使うことで家事の負担も軽減されると思うし、一人でも多くの人に知ってもらって、手にとってもらえれば嬉しいなっていう気持ちです」と話した。

井岡は先月２９日、バンタム級に転級して日本人男子初の５階級制覇を目指すことを正式表明した。１２月３１日の所属ジム主催興行で再起し、バンタム級転向初戦（対戦相手など詳細は後日発表予定）に臨む。

「ＩＬＹＢＡＢＹ（イリーベイビー）」公式ＥＣサイト ｈｔｔｐｓ：／／ｉｌｙｂａｂｙ．ｓｈｏｐ