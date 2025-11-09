元TOKIOの松岡昌宏（48）が7日深夜放送のテレビ東京「二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜」（土曜深夜0・55）に出演。人気芸人の素顔を明かす場面があった。

ゲストは「サウナの女神」と呼ばれる女優の清水みさと。お笑いコンビ「サバンナ」の高橋茂雄の妻で、夫婦そろって芸能界屈指のサウナ―として知られ、そのサウナをきっかけに出会い、22年12月に結婚。16歳差婚でも話題となった。

「博多華丸・大吉」の博多大吉が「僕はサウナあんまり入らない。お酒飲めない方もたくさんいらっしゃるけど、高橋君は？」と聞くと、清水は「だいぶ飲みます。ハイボーラーです。ずっと飲んでます」と笑顔。「だから今回この番組決まった時も“決まったよ”って言ったら、“とにかく任せちゃえば何とでもなるから”って。“どうとでもなるから楽しんで、委ねて飲んでいってらっしゃい”みたいな」とアドバイスをもらったことを明かした。

これに、松岡は「いやもう、うれしいですよ、そう言っていただけると」と感激しつつ、「高橋さん、優しいので。めちゃくちゃ優しいので」とその人柄を絶賛した。

普段はサウナで会うことが多いという松岡。「初めてサウナでお会いしてから多分10年経ってんじゃないかな」とし、「先週も旦那様にお会いしました」「ここ4、5年、僕、服着たご主人にお会いしたことないですよ」と話した。