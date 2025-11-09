元日開催の「ニューイヤー駅伝」（全日本実業団駅伝）に出場するチームが出揃った。9日に関西をはじめとする各地区で予選会が行われ、3日に実施された東日本（13チーム）と九州（9チーム）の予選会を含め、全40チームが“新年最初の日本一決定戦”の切符を手にした。

この日行われた「関西実業団駅伝」、関西地方は雨模様となったが住友電工は2区で起用されたルーキー・佐藤榛紀（23）、東京国際大で箱根も経験しているルーキーが6位から5人抜きでトップに立つと、3区の野村昭夢（22）、5区の白石光星（23）と青学コンビも好走、住友電工が悲願の初優勝を果たした。

「中部・北陸実業団駅伝」の愛知県も雨模様とやや肌寒いコンディションとなった。1区は最後まで接戦となったがトップはNTN、2位は中央発條、3位はトヨタ紡織、4位はトヨタ自動車となった。2区でトヨタ自動車がトップに立つと、3区で吉居大和が順調な走りを見せていたが、約7夘婉瓩2人に抜かれて3位に落ちた。

トップに立ったのはトヨタ紡織、豪雨の中でのレースで4区、トヨタ自動車に迫られながらもトップを譲らず。悪条件の中のレースとなったが、3区の後半からトップを守り、12年ぶり連覇達成。

北陸地区は、YKKが34連覇を果たした。2位にはセキノ興産、第70回記念大会枠の可能性のあった高田自衛隊だったが、2位のセキノ興産と12分47秒差と10分以内の条件をクリアできず、出場を逃した。

「中国実業団駅伝」では、2区でトップの中国電力を逆転した中電工、しかし、5区で今度は中国電力が中電工を逆転。底力を見せた中国電力が2年ぶりの優勝で王座奪還、去年優勝の中電工を2位、上位4チームが出場権を獲得。武田薬品は4位のJFEスチールと11分20秒の差があり、記念大会枠獲得とはいかなかった。

【ニューイヤー駅伝・出場全40チーム】

■東日本（13チーム）

ロジスティード、GMOインターネットグループ、SUBARU、サンベルクス、

JR東日本、M&Aベストパートナーズ、富士通、ヤクルト、コニカミノルタ、Honda、プレス工業、花王、ＮＤソフト

■中部（7チーム）

トヨタ紡織、トヨタ自動車、愛三工業、愛知製鋼、中央発條、NTN、トーエネック

■北陸（2チーム）

YKK、セキノ興産

■関西（5チーム）

住友電工、SGホールディングス、大阪ガス、大塚製薬、大阪府警

■中国（4チーム）

中国電力、中電工、マツダ、JFEスチール

■九州（9チーム）

三菱重工、クラフティア、黒崎播磨、トヨタ自動車九州、安川電機、西鉄、

ひらまつ病院、旭化成、戸上電機製作所