娘のパパ活発覚で母が「ビンタ」！警察からの電話が招いた親子の修羅場…「楽に稼げる」の幻影【作者に聞く】
【漫画】本編を読む→娘がパパ活をしていたら…
「1時間ご飯食べるだけで1万円とか。めっちゃ稼げるよ」。中学時代の旧友がパパ活で稼いでいると知り、高校生の千紘は安易に足を踏み入れてしまう。ある日、母親のもとに警察から電話が入り、娘がパパ活をしていたことを知る。自身の経験と現役女子高生に取材を重ねて描いた、漫画家グラハム子さん(@gura_hamuco)の漫画『娘がパパ活していました』を紹介する。
郊外に住む千紘(15歳)は、私立の女子高に進学。同級生のおしゃれな姿に追いつこうとバイトを始めるが、友人から「1時間ご飯食べるだけで1万円」とパパ活を勧められ、心が揺れる。
制作のきっかけは編集者からの依頼で、グラハム子さんは「女の子や女性の心の成長」というテーマを深く描きたいと挑戦を決意した。
グラハム子さんは、現役女子高生への取材から、「パパ活は援助交際に比べてずっと身近な存在であると感じました。やはりスマホ、SNSの存在がすごく大きいと感じます」と、現代社会の変化を語る。
グラハム子さんは、「世の中そんな甘くありません。ほとんど、むしろほぼすべてと言っていいほど、パパ活男性はそれ以上のことを求めています。ご飯は“最初の入り口”なだけです」と警鐘を鳴らす。
■「無知」ゆえの違和感と、母の「ビンタ」に込めた愛
パパ活を始めてしまう千紘だが、「無知ながらも、『なんか嫌だな』『なんか怖いな』という違和感を覚えていた」という。作者は、「若い子はその違和感を無視しないでほしい。嫌だったり怖かったりしたら、まず距離を置いてほしいです。とくに性に関しては、嫌なことや怖いことを乗り越えることが成長ではありません」とメッセージを送る。
娘がパパ活をしていると知った母親は、どうすればいいのか。グラハム子さんが特に気に入っているシーンは、母が娘にビンタする場面だ。「怒りだけではなく、悲しさ、信じたくない気持ち、自分を責める気持ちなど、さまざまな感情が入ってのビンタです。表情や構図を何度も描き直しました」と、親の複雑な心情を込めたシーンを明かした。
グラハム子さんは、「親である自分が経験していない世界の歩み方をどうやって子に伝えればいいのか、とても難しいです。この漫画が読める年齢のお子さんがいらっしゃる方は、ぜひ親子で一緒に読んでいただけたらうれしいです」と、親子で読んでほしいという思いを語った。読者からは「世の中には搾取する人間が一定数いること、自分の心と身体の大切さ、守る術を学べる機会があってほしい」という声も届いている。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。製品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格が異なる場合があります。