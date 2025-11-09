国の隔離政策に伴い、国立ハンセン病療養所「菊池恵楓園（けいふうえん）」（熊本県合志市）などで少年時代を過ごした男性が、療養所内で心情をつづった家族宛ての手紙が、半世紀の時を経て見つかった。

こうした手紙が見つかるのは珍しく、関係者は「少年が抱えていた生きづらさや葛藤を知る貴重な資料」としている。社会復帰後も病気だったことを隠し続けてきた男性は、正しい理解が広まってほしいと願っている。（今村知寛）

生きる意味を尋ねられ

１９６３年、中学３年の少年の手紙には、生きている意味を友人に尋ねられ、考え込んでしまったことがつづられている。

筆者の勝彦さん（仮名、７７歳）は小学６年生の頃、ハンセン病と診断されて恵楓園に入所し、園内の小中学校に通った。特効薬のプロミンで「治る時代」となっていたが、高い壁に囲まれた園内。重い後遺症状がある高齢入所者を見て、「自分も将来、ああなるのかと絶望した」と振り返る。

手紙は、２０１７年に亡くなった母親の遺品整理中に押し入れの奥の箱から６７通が見つかった。このうち、恵楓園での中学時代と国立療養所・長島愛生園（岡山県）内で通った定時制高校時代の手紙が計４９通あった。

授業に関することや応援するプロ野球チームの話など、両親と会話するかのようにつづられ、隔離生活の中、手紙が、両親や社会と勝彦さんをつないでいたことが伝わる。

入所の事実は祖父母や両親ら一部だけが知る秘密だった。親戚とも疎遠になる中、最愛の祖母の死も手紙で知らされた。家庭の事情で幼少期を祖父母宅で過ごし、母同然の存在だった。

＜今でも祖母（ばあ）ちゃんが死んだと信じられません＞

６５年９月の手紙には、疎外感への怒りがにじむ。この頃には、病気の原因となる細菌・らい菌の検査結果が陰性となっていて、葬儀に出席できる可能性もあったが、亡くなったと知らされたのは葬儀後だった。

退所したのは１％前後

当時、入所者の多くは社会の差別や偏見を前に、病気が治っても園を退所するのをちゅうちょした。恵楓園の創立百周年記念誌によると、６４〜６８年には、少なくとも入所者の７割が陰性となったが、退所したのは１％前後だったという。外見に表れる後遺症は切実な問題だった。

勝彦さんも高校入学後に陰性となったものの、社会に戻ることをすぐには決断できなかった。指が変形し、眉毛も所々抜けていたといい、「人目が気になり、どうしても踏み切れない葛藤があった」という。

＜重大問題なんですが、どうも僕だけでは、解決がつかなくなりました＞

この頃の手紙では、整形手術について両親に意見を求める記述が目立つ。

６８年に高校卒業と同時に園を退所し、社会に復帰。右手の指の手術と眉毛の植毛手術を受けた。

＜現実の厳しい社会に飛びだしていく訳ですが、僕はこの荒波の中で力強く生きていけると思います＞

手紙で、両親に強く誓ったこともある。ただ、不安が消えることはなかった。

退所後に通った専門学校では、手を理由にハンセン病を指摘された。就職後も、後遺症で薄くなった眉に気づかれないように長めの前髪で隠して過ごした。

妻や娘以外に病気だったことを伝えたことはほとんどない。差別や偏見はなくならないと感じているからだ。母の死をきっかけに６０年ぶりに再会したいとこでさえ、打ち明けると、「主人に知れたら大変なことになる」と連絡が途絶えた。

「でも、できれば…」語れぬ青春

手紙のことを話した療養所時代の友人から「貴重だから、資料館に相談を」と促され、２３年に国立ハンセン病資料館（東京）に託した。一部は資料館で１２月２７日まで公開されており、友人と過ごした青春の思い出が記された手紙もある。療養所内に穏やかな日常があったことも伝わり、勝彦さんは、「暗い中にも楽しい思い出はあり、社会で生きる支えになった」と語る。

「でも、できれば普通の社会人として生きたかった」

楽しい思い出さえ今も語ることができないという勝彦さんは今回、初めて報道取材に応じたものの、仮名で通した。資料館の展示でも本名は伏せており、資料館の田代学主任学芸員（４０）は「青春の思い出も語れない現実がある。回復者であることを明かせないことこそが、今なお、回復者と家族を苦しめる偏見・差別の存在を物語っている」と話している。

差別や偏見、社会復帰を阻む

ハンセン病は戦後、「治る病気」となったが、強制隔離を定めたらい予防法に退所規定はなく、退所を望んだ場合、らい菌の有無など長期の検査に合格する必要があった。

在所期間が短い若者の中には、医師の許可を得て、「長期帰省」や「一時外出」として社会復帰するケースもあったが、１９９６年の同法廃止後も差別や偏見を恐れるなどし、多くが療養所にとどまった。全国１３の国立療養所では今も６３９人（５月１日現在、平均年齢８８．８歳）が暮らしており、高齢化が進んでいる。