バンダのサイン会に驚き

米大リーグ・ドジャースが2年連続のワールドシリーズ制覇を果たしてから1週間が経過。フィーバーはまだ収まっていないようだ。リリーフのアンソニー・バンダ投手が開催したサイン会に驚きが広がっている。

ドジャース専門メディア「Dodgers Beat」公式Xは「バンダのサイン会のため、Shops at Montebelloが大盛況に」と記し、サイン会の様子を伝えた。

ショッピングモールで開かれたようだが、そこにはドジャースのユニホームやキャップを身に着けたファンがズラリ。長蛇の列ができていた。

日本ファンが「めちゃ混んでる、と思ったら」「日本でも誰かやってくれ〜」「こんな行列が出来るのか」などと反応したほか、米ファンは「どうやったらオオタニにファンミーティングをしてもらえる？ それが本当に聞きたいことだ」「子供の頃、ショッピングモールはドジャースの大きな集まりの会場になってた。先日はウィル・クラインとジャスティン・ディーンが、今日はバンダが来ている」などと驚いていた。

左腕のバンダは今季、レギュラーシーズンで自己最多の71試合登板、防御率3.18とフル回転。ブルージェイズとのワールドシリーズでは4試合に投げ、うち3試合で失点するなど本調子ではなかったが、苦しい中継ぎ陣を1年間支えた。



（THE ANSWER編集部）