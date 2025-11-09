Perfumeあ〜ちゃん、公開収録で美人妹との2ショット公開「お揃いコーデ可愛い」「西脇姉妹大好き」の声
【モデルプレス＝2025/11/09】3人組テクノポップユニット・Perfumeのあ〜ちゃんが11月8日、自身のInstagramを更新。タレントで妹の西脇彩華との2ショットを公開し、仲睦まじい姿に反響が寄せられている。
【写真】36歳Perfumeメンバー、美人妹との2ショット
あ〜ちゃんはラジオ番組「あ〜ちゃん ちゃあぽんの！“West Side Story”」（JFN系列各局）の公開収録と、クリスマスツリー点灯式に登壇。「まさかこんなにたくさんの人が見に来てくださるなんて思いもよらず、2年連続の大役を受けさせていただけて、広島に少しでも恩返しできてうれしいです」「みんなのおかげ」と、感謝の気持ちを綴った。
投稿では、2人はお揃いの淡いピンクのロングコートを身にまとい、並んで笑顔を見せる写真を投稿している。
同投稿を見たファンからは「公開収録行きたかった〜」「笑顔に癒される」「仲良し感が伝わってほっこり」「ちゃあぽんとの2ショット最高」「西脇姉妹大好き」「お揃いコーデ可愛い」「美人姉妹」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】36歳Perfumeメンバー、美人妹との2ショット
◆あ〜ちゃん、妹・ちゃあぽんと地元で笑顔の2ショット披露
あ〜ちゃんはラジオ番組「あ〜ちゃん ちゃあぽんの！“West Side Story”」（JFN系列各局）の公開収録と、クリスマスツリー点灯式に登壇。「まさかこんなにたくさんの人が見に来てくださるなんて思いもよらず、2年連続の大役を受けさせていただけて、広島に少しでも恩返しできてうれしいです」「みんなのおかげ」と、感謝の気持ちを綴った。
◆あ〜ちゃん＆西脇彩華の2ショットに反響
同投稿を見たファンからは「公開収録行きたかった〜」「笑顔に癒される」「仲良し感が伝わってほっこり」「ちゃあぽんとの2ショット最高」「西脇姉妹大好き」「お揃いコーデ可愛い」「美人姉妹」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】