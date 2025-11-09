今買うなら“この1着”！【ROPÉ PICNIC】大人の着回しコーデに♡「上品ジャンスカ」

いよいよ寒さが厳しくなってくるこれからの時期。トップスのレイヤードやボトムスとの組み合わせだけでなく、アウターを足したりとコーデ組みに悩むという声も。そんな人がこれから買い足すなら、インナー次第でロングシーズン使えてコーデが即決まる「ジャンスカ」が正解かも。今回は、【ROPÉ PICNIC（ロペピクニック）】から大人に似合う上品なジャンスカをピックアップしました。コーデ組みの時短を叶えたい人もぜひチェックしてみて。

ペプラムディテールが華やかなアクセントに

【ROPÉ PICNIC】「レイヤード風ペプラムジャンパースカート」\7,997（税込）

今季のトレンドとして注目を集めているペプラムディテール。ウエスト部分がふんわりと広がったシルエットが可愛らしく、コーデがパッと華やぎそう。暖かみのあるツイード調の素材感も、上品見えをサポート。シャープなVネックは顔まわりがすっきりと見えるだけではなく、襟元にデザインのあるインナーとも好相性に着こなせます。シックなブラック・チャコールに加え、季節感高まるダークブラウンもラインナップ。

コーデに程よい抜け感を与えるキーネック

【ROPÉ PICNIC】「キーネックジャンパースカート」\6,996（税込）

すっきりとしたキーネックが、大人っぽい雰囲気を醸し出すジャンスカ。スカート部分はゆったりとしたシルエットで、気になる腰やお尻まわりをカバーできそう。長めの丈感なのも大人世代にはうれしいポイント。Tシャツやブラウスなど幅広いインナーとレイヤードしやすく、1枚あればコーデのバリエーションが広がりそうです。

※すべての商品情報・画像はROPÉ PICNIC出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M