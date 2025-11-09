◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３６節 京都―横浜ＦＭ（９日・サンガＳ）

横浜ＦＭが敵地で３位の京都と対戦し、前半を１―０で折り返した。

前日８日に勝ち点「５」差の降格圏１８位の横浜ＦＣが鹿島に１―２で敗れたため、京都に勝利すれば「８」差となり、２試合を残して残留が確定する。引き分けでも勝ち点「６」差となり、現状で得失点差が「１４」あることから、残り２試合で大きなアドバンテージを手にする重要な一戦。京都も引き分け以下で優勝の可能性が消滅するため、立ち上がりから両チームが激しい攻防を繰り広げる。

横浜ＦＭは前半１６分にＦＷ谷村がゴール前で決定機を迎えたがシュートは左に外れる。

直後には京都が連続でチャンスを迎えるが、ＧＫ朴が好セーブを披露した。

前半２８分に横浜ＦＭは植中が倒されてＰＫを獲得するも、クルークスの右へ蹴ったシュートは京都ＧＫ太田がセーブ。それでも、残留への執念を燃やす横浜ＦＭは、前半３５分にクルークスの左ＣＫをＦＷ谷村が頭でねじ込んで先制した。

前半終了間際には京都の宮本、佐藤が連続でミドルシュートを放つも、ここもＧＫ朴がセーブ。前半は横浜ＦＭが１―０でリードして折り返した。