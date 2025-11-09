東大卒・華麗経歴の起業家＆モデル申真衣氏、超高級車と2ショットに「美しすぎます…」の声
モデルとしても活躍する起業家・申真衣氏（41）が8日、自身のインスタグラムを更新し、超高級車「ロールス・ロイス ファントム」との2ショットを披露した。
【写真】「美しすぎます…」 申真衣氏＆ロールス・ロイス ファントムの2ショット
東京・麻布台ヒルズアリーナで開催の「Rolls-Royce Phantom 100周年イベント」に、大人を感じさせるノースリーブのドレスに身を包んで登場。
「ビスポークの贅沢さと自由さは勿論、一番心に残ったのは乗せて頂いた車内の静寂でした」とつづった。この姿に「美しすぎます…」とコメントが寄せられている。
申氏は、東京大学経済学部経済学科卒。ゴールドマン・サックス証券入社。GENDAを共同創業し、代表取締役社長として上場を果たした。現在はGENDA取締役。「VERY」専属モデルなども務めた。
【写真】「美しすぎます…」 申真衣氏＆ロールス・ロイス ファントムの2ショット
東京・麻布台ヒルズアリーナで開催の「Rolls-Royce Phantom 100周年イベント」に、大人を感じさせるノースリーブのドレスに身を包んで登場。
「ビスポークの贅沢さと自由さは勿論、一番心に残ったのは乗せて頂いた車内の静寂でした」とつづった。この姿に「美しすぎます…」とコメントが寄せられている。
申氏は、東京大学経済学部経済学科卒。ゴールドマン・サックス証券入社。GENDAを共同創業し、代表取締役社長として上場を果たした。現在はGENDA取締役。「VERY」専属モデルなども務めた。