タレントの紗栄子（38）が9日までに自身のインスタグラムを更新。近況を明かした。

紗栄子は「最近の私たち」という投稿で、「国連UNHCR協会が開催する『第20回難民映画祭』のイベントに登壇させていただきました」と報告。「＠japanforunhcr の親善大使の ＠miyavi_ishihara さんと共に、＠_thinktheday の代表として、支援や発信を行う意義をついてお話をさせて頂きました 久しぶりにさとみちゃんとも会えて嬉しかったな」と映画祭で着用した衣装姿の自撮りやギタリストのMIYAVIとの2ショットを公開した。

続けて「そしてこの日はその後に、新宿LUMINE2にて開催されている＠allisonbrown_closet のPOPUP会場へ 移動に時間がかかってしまった上に、LUMINE内で迷子になってしまい、インスタライブの開始が遅くなってしまってごめんね」とつづった。

さらに、「＠nasufarmvillage では紅葉が始まり、お馬さんたちも大好きなシーズンの到来で、ヒャッホーイしてます ＠nasufarmvillage の今年の営業も11月いっぱいなので、ぜひ皆さん秋のお出かけにいらしてくださいね」とコメントし、自身が経営する栃木・大田原市にある牧場「NASU FARM VILLAGE」の様子も公開した。

この投稿にフォロワーからは「可愛い」「難民映画祭YouTubeで観ましたよ いつも堂々とされてる紗栄ちゃん今回も素晴らしかった」「お洋服も髪型も全部かわいい」「どこのワンピですか？可愛くてお似合いです」などの声が集まった。