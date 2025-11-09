「女子ゴルフ・ＴＯＴＯジャパンクラシック・最終日」（９日、瀬田ＧＣ北Ｃ＝パー７２）

朝から降り続いた雨が１０時半を過ぎて強くなり、グリーン上も水が浮き始めた同コース。１０時５７分に、継続が難しいと判断され「降雨によるコースコンディション不良のため」競技が中断。さらに１２時５８分、再開見込みが立たないため最終日は中止となった。

首位タイで出た畑岡奈紗は１打伸ばして通算１６アンダー。荒木優奈は１バーディー、１ボギーのイーブンで同１５アンダー。ともに５番をプレー中だった。

中止により３日目までの成績が反映されることとなり、３位以下の順位が確定。前日まで首位で並んでいた畑岡と荒木がプレーオフに臨んだ。午後２時３０分から行われたプレーオフは通常パー５で行われていた１８番ホールを、フェアウエーからのティーショットとなる１２９ヤードに短縮した形で行われた。

１ホール目、先に打った荒木はグリーンをわずかにオーバー、上から５メートルほどのアプローチを残した。

一方の畑岡はグリーンを捉えたものの、ピン右１０メートル以上と、荒木よりも距離のある２打目が残り、ファーストパットがピンを２メートルほどオーバー。

荒木のアプローチもピンを超え、２メートルオーバー。３打目、先に打った荒木が外し４打でカップイン。両手を広げて喜んだ。

畑岡は横からの難しいラインを読み切って、２２年ＤＩＯインプラントＬＡオープン以来、３年ぶり、日米通算１２勝目を手にした。

畑岡はキャディーとハグして喜びを分かち合うと、涙をぬぐった。