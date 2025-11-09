突如としてバルセロナのロベルト・レヴァンドフスキの後釜として報じられたラ・リーガのレバンテに所属するカール・エッタ・エヨン。



カディスユース出身のアタッカーで、ビジャレアルを経て今年からレバンテでプレイしている。ポジションはCF、高い身体能力を武器にここまでのリーグ12試合で6ゴール3アシストを記録。



チームはリーグ17位と苦しんでいるが、その中でも特大の存在感を示している。





バルセロナだけでなく、マンチェスターの2強からも関心を集めているとされるエヨンだが、彼の夢のクラブはプレミアリーグのチェルシーだという。『GIVEMESPORT』によると、エタンはカメルーン出身のプレイヤーで、同じアフリカ出身であるディディエ・ドログバ氏がチェルシーでプレイしているのを幼いころから見ており、自分も同じようにチェルシーでプレイしたいと考えている。カメルーンのレジェンドであるサミュエル・エトー氏も一時チェルシーに在籍しており、その影響もあるようだ。そんなエヨンだが、ゴールパフォーマンスでは2本指を額にあてるポーズを取るが、これは『ドラゴンボール』の登場人物であるピッコロの魔貫光殺砲を真似したものだという。エヨンは大のドラゴンボール好きで、自身のSNSのアイコンはピッコロとなっている。