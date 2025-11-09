東日本実業団駅伝（３日）で６位になり、本格始動初年度ながらニューイヤー駅伝（全日本実業団駅伝、来年１月１日）の初出場を決めたＭ＆Ａベストパートナーズ（ＭＡＢＰ）の神野大地選手兼監督（３２）が９日、世田谷２４６ハーフマラソンの会場で、青学大時代の恩師、原晋監督（５８）に祝福された上で、ゲキを飛ばされた。

レース終了後、青学大チームがストレッチを行っていたエリアに神野選手兼監督が出向き、原監督に「おかげさまでニューイヤー駅伝の出場が決まりました」と丁重にあいさつした。原監督はニヤリと笑い「よく頑張ったな。おめでとう」と祝福した。

神野選手兼監督は東日本実業団駅伝の直後、約２か月後のニューイヤー駅伝の目標を「来年の自分たちの出場枠を考えると３０番以内」と話した。自身は６月にジストニア（神経系の障害による筋収縮にかかわる運動障害など疾患）の手術を受けたことを公表し、現在も十分な練習を積めていないため、ニューイヤー駅伝でも監督業に徹する。

青学大時代には箱根駅伝５区で活躍し「３代目・山の神」と呼ばれたが、今では同じ「監督」になった教え子に対し、原監督は「ニューイヤー駅伝出場でホッとするな。今の実業団なら、もっと上に行けるぞ」と激励。神野選手兼監督は、神妙な表情で聞き入っていた。