元TOKIOの松岡昌宏（48）が7日深夜放送のテレビ東京「二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜」（土曜深夜0・55）に出演。サウナで集合する超豪華メンバーを明かし、共演者を驚かせる場面があった。

ゲストは「サウナの女神」と呼ばれる女優の清水みさと。お笑いコンビ「サバンナ」の高橋茂雄の妻で、夫婦そろって芸能界屈指のサウナ―として知られ、そのサウナをきっかけに出会い、22年12月に結婚。16歳差婚でも話題となった。

高橋とはサウナ友達だという松岡。「先週も旦那様にお会いしました」「ここ4、5年、僕、服着たご主人にお会いしたことないですよ」と話す中、「初めてサウナでお会いしてからたぶん10年経ってんじゃないかな」とその付き合いの長さを明かした。

清水も「本当にサウナ好きですね」と応じると、松岡は「いや、ほんとひどい時は高橋さん、俺、日村（勇紀）さん、ニノ（二宮和也）、亀（梨和也）。みんな同じに入ってる時ある」とサウナで集合する超豪華メンバーを告白した。

これに、清水も「え？なんか番組みたい」と驚き。「博多華丸・大吉」の博多大吉も「素っ裸のひな壇みたいな」とツッコミ。

松岡は「それで『ひるおび』を見てる。みんなで『ひるおび』をじーっと見て」と話すと、大吉は「恵さん知ってるのかな、そのこと」と驚いていた。