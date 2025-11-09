◆米女子プロゴルフツアー ＴＯＴＯジャパンクラシック 最終日（９日、滋賀・瀬田ＧＣ＝６６１６ヤード、パー７２）

畑岡奈紗（アビームコンサルティング）が米ツアー３年ぶり７勝目となる日米通算１２勝目を飾った。

最終ラウンドは降雨によるコースコンディション不良のため競技中止。競技は５４ホールに短縮され、第３Ｒ終了時に１５アンダーの首位で並んだ２人のプレーオフ（ＰＯ）に突入した。

雨が降りしきる中、１８番パー５がパー３（実測１２９ヤード）で実施。ＰＯ１ホール目でボギーをたたいた荒木に対し、畑岡は２メートルのパーパットを沈めて優勝を決め、両手を突き上げた。１８年大会以来の制覇にうれし涙を流した。

◆畑岡 奈紗（はたおか・なさ）１９９９年１月１３日、茨城・笠間市生まれ。２６歳。１１歳でゴルフを始め、２０１４年日本ジュニア２位。１５、１６年世界ジュニア優勝。１６年全米女子アマ８強。１６年に日本女子オープンで１７歳で史上最年少優勝し、プロ転向。１７年大会で連覇。１８年アーカンソー選手権で米ツアー初優勝。日米通算１２勝。名前は米航空宇宙局（ＮＡＳＡ）に由来。小学生時代は野球に励み、家族は両親と妹。１５８センチ。