歌手の和田アキ子（75）が9日、TBS「アッコにおまかせ！」（日曜前11・45）に生出演。高市早苗首相（64）を評価する場面があった。

番組では現代用語の基礎知識選「2025 T&D保険グループ新語・流行語大賞」のノミネート語30が5日、発表されたことを取り上げた。

準レギュラーの「サルゴリラ」児玉智洋は大賞予想として、高市氏が自民党総裁選の勝利演説で表明した「働いて働いて働いて働いて働いてまいります」を挙げた。

「やっぱりあの言ってる時の表情見ました？もう働かなかったら何されるか分からないですよ、凄い。何か前向きな言葉でワクワクします」とコメントした。

和田は「何か元気があるよね。合ってるかどうか分からないんだけど、いろんなことにちゃんと対応されているっていう安心感を感じる」と評価。

「物凄く忙しいですよね。今回の総理は。いろいろ外国にも行かれているけれども」と語り、「なんとなく安心感を覚えて、私は頑張ってらっしゃるなあと」と称えた。続けて「痩せられたから、体に気を付けていただきたいなという感じですけど」とエールを送った。