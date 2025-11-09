俳優の堺雅人（52）が9日、TBSラジオ「安住紳一郎の日曜天国」（日曜前10・00）にゲスト出演し、TBS日曜劇場「VIVANT」のロケ地エピソードを語った。

23年に主演を務め、大ヒットした「VIVANT」の続編が、26年に放送予定。ロケはカスピ海に面するアゼルバイジャンで行われ、堺は「この間、帰ってきました」と明かした。現地でのロケ期間は約2カ月だったという。

前作では、同じく約2カ月間、モンゴルでロケをした。両国を経験した堺は、「前回、2年前はモンゴルに2カ月行っていたんですけど、それに比べたら、道路も舗装されていますし、狂犬病の注射も打たなくてよかったですし、建物はまっすぐ建ってましたし」と、驚きの事実を次々と明かした。

あらためて、前回のモンゴルについては「おもしろいですよ」と回顧した。「階段の段差が段によって違うんですよ。平衡感覚を試される国でした」。その理由も「分からない。何でだろう？」といい、「まっすぐじゃないんですよ？柱も」と振り返っていた。

対照的に、今回のアゼルバイジャンは「お湯もちゃんと出たし。止まることはなかった」と説明。「モンゴルを経験したスタッフは“天国のようだ”と言ってました」とも明かした。

アゼルバイジャンでロケを行った理由については、「それは福澤（克雄）監督に聞いてみないと…」と多くを語らなかった。それでも「物語で重要な意味を持ってきます。ご覧いただくと、ああ、アゼルバイジャンなんだと」と、作品を見ての“お楽しみ”を口にしていた。