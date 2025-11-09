台風25号によって破壊された家屋の跡地で体を洗う男性＝6日、フィリピン中部セブ州タリサイ市/Eloisa Lopez/Reuters

（CNN）1週間で二つ目となる台風がフィリピンに接近しつつあり、強風や高潮の発生が懸念される中、住民に避難勧告が出ている。

台風26号（フォンウォン）の前には、台風25号（カルマエギ）がフィリピンを襲っており、約200人の死者が出ている。

ロイター通信によると、9日にはフィリピンの東部と北部で10万人以上が避難した。台風26号は現地時間の9日夜にも上陸する見通し。

フィリピン気象庁（PAGASA）は、風速約51メートルを記録した台風26号について、「スーパー台風」に格上げした。

ロイター通信によると、PAGASAの専門家ベニソン・エスタレハ氏は台風26号がすでに8日の時点で広範囲に豪雨と強風をもたらしていると述べた。ほぼ国全体を覆う規模だという。

PAGASAは、低地や沿岸部の住民に高台への避難を促しているほか、強風や高潮の危険性が高いルソン島やビサヤ諸島、シアルガオ島では海上活動をすべて中止するよう呼びかけている。

民間航空規制当局によると、国内外で300便以上の航空便が欠航となった。

フィリピンでは台風は珍しくなく、地元当局によると、台風26号は今年同国を襲う21番目の台風となる。