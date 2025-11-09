先日「マイナ免許証」に切り替え、「iPhoneマイナ」の搭載も完了！ でも「マイナンバーカード」を家に置いたまま車を運転すると「罰金3000円」の可能性があるって本当!?

令和7年3月より「マイナ免許証」の利用が可能に

令和7年3月から、運転免許証の新規交付や更新時に「マイナ免許証のみ」「従来の免許証のみ」「マイナ免許証と従来の免許証の2枚持ち」の3つの形式から選べるようになりました。

警察庁の「マイナンバーカードと運転免許証の一体化・オンライン更新時講習」によると、「マイナ免許証」のメリットは以下の通りです。



・住所/氏名の変更手続がワンストップ化され、市町村に届け出れば警察への変更届出が不要

・更新時講習をオンラインで受講できる（初心者・違反者講習以外）

・居住都道府県外の公安委員会の窓口で行う免許証の更新手続（経由地更新）が迅速化され、経由地更新の申請ができる期間が延長される

・更新時の手数料が従来型のカード免許証と比べて安い



また、運転免許証の手続きに関する主な手数料は表1の通りです。

表1

免許証のみ マイナ免許証のみ 2枚所持 通常更新 2,850円 2,100円 2,950円 新規取得（普通自動車）（指定教習所卒業） 4,250円 3,450円 4,350円

※出典：警視庁「マイナ免許証に伴う手数料改定」を基に筆者作成

都道府県ごとで手数料が違うことがありますが、更新手続・新規取得のいずれにおいても、「マイナ免許証のみ」を選択した場合の手数料が最も低く設定されています。



令和7年6月からは「iPhoneのマイナンバーカード」もスタート

これに加えて令和7年6月より、iPhoneに「マイナポータル」アプリを通じてマイナンバーカードを搭載できるようになりました。

「iPhoneのマイナンバーカード」を利用すると、マイナポータルへのログインや署名、コンビニでの住民票の写しや印鑑登録証明書の取得などの行政サービスが利用可能です。本人確認や年齢確認、住所確認などの用途は今後拡大予定ですが、実物のマイナンバーカードも併せて持っておくと安心でしょう。



「iPhoneマイナ」だけの運転は違反となる可能性も

以上に挙げた新制度や、iPhoneのマイナンバーカードを組み合わせたとしても、現時点では「iPhoneをマイナ免許証として運転する」ことはできません。マイナポータルのよくある質問（No:11996）やデジタル庁の案内でも、iPhoneのマイナンバーカードは運転免許証の代わりにならないと明言されています。

また、運転経歴情報の画面やスクリーンショットを提示しても、運転免許証の携帯証明にはならず、免許証不携帯で反則金3000円を科せられるおそれもあります。そのため、iPhoneにマイナンバーカードを搭載した場合でも、必ず実物のマイナ免許証や運転免許証を持ち歩くようにしましょう。



まとめ

マイナ免許証には、手続きの効率化や手数料の軽減などのメリットがあります。しかし、iPhoneに搭載したマイナンバーカードだけでは運転免許証の代わりにはならないため、車を運転することは認められません。

さらに、免許証不携帯と判断され、反則金が科せられるリスクも考えられます。車を運転する際には、必ず実物のマイナ免許証や、運転免許証を持ち歩きましょう。



執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー