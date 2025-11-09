美人インフルエンサー、家族ショット公開「美の遺伝子強い」「絵になる」と反響
【モデルプレス＝2025/11/09】クリエイターのおさきが11月7日、自身のInstagramを更新。弟で俳優の今井暖大と妹との3ショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】美人インフルエンサー「今日好き」出演弟との家族ショット
おさきは「家族でご飯行った日」とつづり、今井と妹との3ショットを投稿。ファー付きのアウターを着た今井と、ミニ丈のワンピースを着たおさきの間に、スタジャン風ジャケットを着て頬に手を当てた妹が写っている。
この投稿に、ファンからは「まるで雑誌の1ページみたい」「はるくんがちゃんと弟に見える」「仲良しでいい」「並ぶだけで絵になる」「ビジュアル良すぎ」「美の遺伝子強い」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】美人インフルエンサー「今日好き」出演弟との家族ショット
◆おさき、弟妹との3ショット公開
おさきは「家族でご飯行った日」とつづり、今井と妹との3ショットを投稿。ファー付きのアウターを着た今井と、ミニ丈のワンピースを着たおさきの間に、スタジャン風ジャケットを着て頬に手を当てた妹が写っている。
◆おさきの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「まるで雑誌の1ページみたい」「はるくんがちゃんと弟に見える」「仲良しでいい」「並ぶだけで絵になる」「ビジュアル良すぎ」「美の遺伝子強い」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】