縦置き・横置きサクッと安定。ストレスフリーな自転車スタンド登場
自宅で自転車の駐輪スペースに困っていませんか？ 決してお安くはないロードバイクやマウンテンバイクは屋内に置きたい、室内にディスプレイしたい、という方もいるでしょう。
そんな方におすすめしたいのが、11月2日発売したGORIX（ゴリックス）の自転車スタンド「GX-VST01」。横置きはもちろん室内への縦置きができて省スペース、しかも固定は簡単で安定感もバッチリ。駐輪のストレスをなくしてくれるアイテムなんです。
縦置き「3点支持構造」＆横置き「L字スタイル」でストレスフリー駐輪
「自転車の縦置き」と聞くとグラグラしたり倒れてしまわないかと心配ですが、「GX-VST01」は違います。
従来品に多い前輪をフックで支える「一点支持」からシートポスト＋後輪ローラー＋前輪固定ベルトで支える「3点支持構造」 になり、安定性が大きく向上！ 重心を低く抑えることで横揺れや転倒リスクを軽減し、愛車をしっかり支えてくれるんです。
「横置き」については、前輪か後輪のどちらかをローラーにスッと差し込むL字スタイル。つまりどちらも簡単かつ安定感抜群に固定してくれて、大切な愛車をストレスなく駐輪できるんです。
幅広い車種と床・壁を守り抜く設計
700Cのロードバイク・クロスバイクから、27.5/29インチのマウンテンバイク、ミニベロまで20〜29インチの幅広い車種、タイヤ幅も最大60mmまで対応している点も強み。複数台を持つ方や買い替え予定がある方でも、長く使えますね。
また、床にタイヤが接せず前輪で壁を擦らない非接触設計なので、室内の縦置き時に最適。シートポストは広い接触面とゴム・樹脂パッドで支え、塗装剥がれや圧痕のリスクを最小限に抑え、カーボン車にもやさしい仕様になっています。
自転車の縦置きにも横置きにもストレスフリーな「GX-VST01」で、愛車を好きな場所に置いちゃいましょう！
