Image:gottsuprice.jp

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

自宅で自転車の駐輪スペースに困っていませんか？ 決してお安くはないロードバイクやマウンテンバイクは屋内に置きたい、室内にディスプレイしたい、という方もいるでしょう。

そんな方におすすめしたいのが、11月2日発売したGORIX（ゴリックス）の自転車スタンド「GX-VST01」。横置きはもちろん室内への縦置きができて省スペース、しかも固定は簡単で安定感もバッチリ。駐輪のストレスをなくしてくれるアイテムなんです。

■この記事で紹介している商品

GORIX(ゴリックス)自転車 スタンド 縦置き 横置き 1台 屋内 倒れない ロードバイク / 3点支持構造 /省スペース/L字 /20-29インチ対応 室内 サイクルスタンド ミニベロ クロスバイク mtb スチール製自立スタンド (GX-VST01) 4,999円 Amazonで見る PR PR 4,999円 楽天で見る PR PR

縦置き「3点支持構造」＆横置き「L字スタイル」でストレスフリー駐輪

Image:Amazon.co.jp

「自転車の縦置き」と聞くとグラグラしたり倒れてしまわないかと心配ですが、「GX-VST01」は違います。

従来品に多い前輪をフックで支える「一点支持」からシートポスト＋後輪ローラー＋前輪固定ベルトで支える「3点支持構造」 になり、安定性が大きく向上！ 重心を低く抑えることで横揺れや転倒リスクを軽減し、愛車をしっかり支えてくれるんです。

「横置き」については、前輪か後輪のどちらかをローラーにスッと差し込むL字スタイル。つまりどちらも簡単かつ安定感抜群に固定してくれて、大切な愛車をストレスなく駐輪できるんです。

幅広い車種と床・壁を守り抜く設計

Image:Amazon.co.jp

700Cのロードバイク・クロスバイクから、27.5/29インチのマウンテンバイク、ミニベロまで20〜29インチの幅広い車種、タイヤ幅も最大60mmまで対応している点も強み。複数台を持つ方や買い替え予定がある方でも、長く使えますね。

また、床にタイヤが接せず前輪で壁を擦らない非接触設計なので、室内の縦置き時に最適。シートポストは広い接触面とゴム・樹脂パッドで支え、塗装剥がれや圧痕のリスクを最小限に抑え、カーボン車にもやさしい仕様になっています。

自転車の縦置きにも横置きにもストレスフリーな「GX-VST01」で、愛車を好きな場所に置いちゃいましょう！

GORIX(ゴリックス)自転車 スタンド 縦置き 横置き 1台 屋内 倒れない ロードバイク / 3点支持構造 /省スペース/L字 /20-29インチ対応 室内 サイクルスタンド ミニベロ クロスバイク mtb スチール製自立スタンド (GX-VST01) 4,999円 Amazonで見る PR PR 4,999円 楽天で見る PR PR

こちらもおすすめ

GORIX(ゴリックス) 自転車 スタンド [縦置き 横置き 掛置き 3タイプ] メンテナンス 簡易スタンド (ホイール＆ステースタンド) GX-013D ブラック 3,999円 Amazonで見る PR PR 3,999円 楽天で見る PR PR

自転車 空気入れ 電動空気入れ バイク 車 仏/英/米式バルブ対応 最大圧力150PSI 高速充填 自動停止 6000mAh大容量電池 コードレス エアコンプレッサー コンパクト ライターコード/SOS/LED懐中ライト/収納袋付 2,622円 Amazonで見る PR PR 3,680円 楽天で見る PR PR

商品のデザインや仕様、価格、パッケージなどは執筆当時のものです。変更されている場合がございます。

Source:Amazon.co.jp