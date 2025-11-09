元乃木坂46で女優の山下美月（26）が8日放送の日本テレビ系「アナザースカイ」（土曜午後11時）に出演。フランス・パリでのトラブルについて明かした。

山下は今回、パリを訪れた。パリは幼少期から憧れがあったという。大好きなパリへは今年だけでも3回訪れており、「ひとり旅でも今年4月に1週間ぐらい来てて」と明かした。

現地での移動手段はタクシーを使わず、徒歩や電車だという。「電車が面白いんですよね。結構1人で乗る時は防犯上もあってこういうところ（ボックス席）というよりかは、ちょっと腰かけるところがあるんですけど、そこに座るようにしてます」と説明した。

MCの今田耕司が「日本だと、そんなひったくりとかないけど、海外はどう？ 怖くない？1人で」と聞くと、「確かに、それこそパリでも、人がば〜って急に橋の…セーヌ川の橋の上で。ば〜っと集まってきて、急にバッグ開けられて。そっから、そのまま抜き取られる…みたいなのも全然あります」と明かした。

今田が「やめてください！ってなるでしょ？」と言うと、「意外と冷静というか。ここで問題起こして何か危害を加えられるぐらいだったら…」と答え、今田が「変に抵抗して…でも、それは結構賢明かも」と感感心した。山下は「まあいいや、と思ってルーブルに行ったりとかしてました」と明かすと、今田は「ルーブル！？ どんな気持ちでルーブル見てんの？」と驚いた。