ソフトバンクの東浜巨投手（35）が9日、国内フリーエージェント（FA）権を行使を表明した。この日、みずほペイペイドーム内の球団事務所を訪れ、申請書を提出した。

東浜は3球団競合の末にドラフト1位で2013年にソフトバンクに入団。1年目から先発として頭角を現し、5年目の17年には自己最多の16勝で最多勝を獲得した。通算180試合に登板して76勝46敗、防御率3・30。プロ入りから13年連続白星をマーク。勝率も6割2分3厘と高い数字を誇っている。

東浜は「（ソフトバンクの）強い時代を選手として過ごしてきたので、そういう意味ではすごく恵まれて幸せな瞬間しかないというのはあらためて思います、本当に感謝しかない。福岡も好きですしね。グラウンドに立ってもそうですし、街中でも普段歩いてる時でも温かい声をかけていただいている。そういう意味で、やっぱりファンの背中の押してくれる声援っていうのは本当に忘れられない。そこは感謝しかないですし、そこが1番先に思い浮かびました」と話した。

在籍中の13年からは6度のリーグ優勝、7度の日本一を経験している。