水戸対RB大宮は一時中断。写真：金子拓弥（サッカーダイジェスト写真部）

　Jリーグは11月９日、J２第36節の８試合を各地で開催。ケーズデンキスタジアム水戸では水戸対RB大宮が行なわれている。

　スコアは０−０で、25分過ぎにアクシデントが発生。スタンドに体調不良者が出たようで、試合は一時中断。チームドクターなどが駆けつけ、対処する。
 
　すぐに再開は難しいようで、両チームともいったんロッカーに引き上げることになった。なお、14時45分に試合は再開された。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

