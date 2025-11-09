「あと一歩だったのに。これがプレミアだ」22年ぶりV目ざすアーセナル、あまりに痛恨のドロー。開幕10戦３失点→昇格組相手に２失点
痛恨極まりないドローだ。
現地11月８日に開催されたプレミアリーグ第11節で、ミケル・アルテタ監督が率いる首位のアーセナルが、昇格組ながら上位につけるサンダーランドと敵地で対戦。２−２で引き分けた。
今節前の時点でわずか３失点と堅守が光るアーセナルは、36分にダン・バラードに先制点を許す。思わぬ展開となったが、54分にブカヨ・サカ、74分にレアンドロ・トロサールが得点し、逆転に成功。このまま最終盤に突入し、あとはリードを保ったままタイムアップを迎えるだけだった。
しかし、90＋４分にブライアン・ブロビーに同点弾を浴び、勝点２を失う結果で終わった。
クラブ公式サイトによれば、アルテタ監督は「最終的な感情は失望と悔しさだ。３ポイントが欲しかった」と悔しさを露わに。土壇場での失点に関して、次のように語った。
「満足していない。勝ちたかったし、あと一歩のところまで来ていた。だが、これがプレミアリーグだ。彼らは彼らなりの方法で我々にダメージを与える。たった１点差だった。あの場面はもっと良い守備ができたはずだ。悔しい。とはいえ、相手のプレーも称賛すべきだ。あの位置にボールを運び、あのヘディングをし、ストライカーがあの動きでネットを揺らした。時にはそういうプレーも認めなければならない。
最初から分かっていた。これがプレミアリーグだ。プレミアリーグでは、午後や夜を楽に過ごせる場所などどこにもない。繰り返すが、彼ら（サンダーランド）の活躍は偶然ではない。彼らは現在の順位（４位）に相応しいし、我々も同様だ」
公式戦での連続無失点は８試合で途切れ、43歳の指揮官は「腹が痛むよ。失点したくなかったからね」と嘆いた。
プレミアリーグでの歴代最少失点は、チェルシーが2004-05シーズンにジョゼ・モウリーニョ監督の下で達成した「15」。11節時点で５失点のアーセナルは、22年ぶりのリーグ制覇とともに、新記録を打ち立てられるか。
