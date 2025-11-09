◇女子ゴルフツアー TOTOジャパンクラシック最終日（2025年11月9日 滋賀県 瀬田GC北C＝6616ヤード、パー72）

3日目までフェアウエーキープ率92・85％でランキングのトップに立っていた堀琴音（29＝ダイセル）が“無事”にドライビングアキュラシー賞100万円を獲得した。

「この一週間、これをモチベーションにしてきたので、取ろうと持って取れたのはうれしいです」

雨が降り続く悪天候の中でスタートし、1番でいきなり3パットのボギーとつまずいた。前日は“賞”を意識して「力んじゃうと曲がるので、そこだけ意識しています」と話していたが、案の定、4、5番と続けてフェアウエーを外してしまった。しかし、5番を終えたところで競技が中止となり救われる形となった。

「ちょっと力んでるなと思いました。でも4日間、やりたかったですけどドライビングアキュラシー賞取れて良かったです」と胸をなでおろした。

フェアウエーキープ率には強いこだわりを持つ。

今季は前週まで81・31％でランク1位。今大会も3日間で外したのは3回だけと精度は高かった。このまま最終戦までティーショットの安定感をキープできれば、日本女子プロ協会がデータを取り始めた17年以降で歴代No・1の22年酒井美紀の82・66％の更新も見えてくる。

「難しいかもしれないけど、（最終的に）歴代最高になれば良いいかなと思います」

気になる賞金の使い道については「全く考えてなかったんですけど、昨年は（西村）優菜ちゃんと（同率で）2人で山分けしたんで。今年は1人で取れたので、ちょっと考えます。100万円の使い道」と笑顔で話していた。