◇女子ゴルフツアー TOTOジャパンクラシック最終日（2025年11月9日 滋賀県 瀬田GC北C＝6616ヤード、パー72）

国内唯一の米女子ツアーのオフィシャルイベントで日本ツアーを兼ねるビッグトーナメントは、畑岡奈紗（26＝アビームコンサルティング）が、第3ラウンドを終えて通算15アンダーで並んでいた荒木優奈（20＝Sky）とのプレーオフを制し、18年大会以来7年ぶり2度目の優勝を飾った。米ツアーで22年DIOインプラントLAオープン以来3年ぶり7勝目。降雨によるコースコンディション不良のため最終ラウンドは中止となり、競技は54ホールに短縮された。

プレーオフは18番パー5を実測129ヤードのパー3に変更。フェアウエーからティーショットを打つ変則的な方式で実施された。1ホール目で畑岡は右10メートルに1オン。バーディーパットは2メートルもオーバーしたが、返しのパーパットを沈めてボギーの荒木を振り切った。優勝を決めた瞬間、両手を掲げて喜びを表現すると、その目には涙が光った。

「3年半ぶりに優勝できてホッとしています。長く感じた3年半。サポートしていただいた方のおかげで勝てた。プロ転向の時からメジャー優勝が目標。来年の開幕戦に出られるのがうれしい」

この日は小雨が降る中、午前9時37分に予定通りスタート。首位で出た畑岡が1番で1・5メートルのバーディーパットを決めて単独首位に抜けだし、4番を終え通算16アンダーまで伸ばしていた。

午前10時57分に競技中断となり、選手はクラブハウスに引き揚げ再開を待った。しかし、コンディションが回復せず午後0時58分に最終ラウンドの中止が決まった。優勝争いは、第3ラウンドを終えて通算15アンダーで並んでいた畑岡と荒木によるプレーオフが午後2時30分から行われた。

◇畑岡 奈紗（はたおか・なさ）1999年（平11）1月13日生まれ、茨城県笠間市出身の26歳。11歳でゴルフを始める。16年日本女子オープンで国内メジャー初のアマチュア優勝を果たし、プロ転向。17年から米ツアーに本格参戦。18年アーカンソー選手権で日本勢史上最年少の19歳162日で米ツアー初優勝を達成した。日本ツアーでメジャー4勝を含む通算5勝。米ツアー通算7勝。1メートル58。