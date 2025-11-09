タレント・清水ミチコ（65）が8日深夜放送のTBS系「人生最高レストラン」に出演。父の驚がくの行動力について語った。

人生最高メニューの1つに選んだのが、東京・渋谷「壁の穴」の元祖あさりスパゲッティ。高校1年の時に父との東京旅行で訪ねたというが、「うちの父親はすごいせっかちで。スパゲッティ食べたら、“こんなうまいものがあるか!?俺はこれをやりたい”って、店主を呼び出して“フランチャイズやりたいから”って急に！“これを絶対に飛騨高山でヒットさせるから”って」と、父親の思いついたら即行動ぶりを明かした。

驚くMC・加藤浩次から「お父さんは何者なんですか」と問われ、「元々はジャズ喫茶を経営してた人なんですけど。ジャズ喫茶の隣にお菓子屋さんをやってたんですね。そこをつぶして壁の穴にしちゃったんです。だから壁の穴とジャズ喫茶」と説明。「早いんですよ…感じたことをすぐやるっていうの」と父を評すると、YOUには「それ受け継いだんですね」と指摘された。「あ、そうだね！欠点でもあり長所でもある」と、次々と感じるままにモノマネレパートリーを増やしてきた自身のことも評した。

父親は約10年前に亡くなったというが、同店を「20年ぐらいやった」といい、「ちょっと売り上げが下がると“新しいメニュー開発するぞ”とか言って、とんかつスパゲッティとかセンスのないものを…」と苦笑い。「フランチャイズでしょ？」と確認する加藤に、「フランチャイズ。（勝手にメニュー開発を）やっちゃいけないんだけど“飛騨高山だから分かんない”とか言って。やめて、お父さん！」と、“時効”？の事実を打ち明け、笑わせていた。