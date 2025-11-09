◆明治安田 Ｊ１リーグ▽第３６節 Ｇ大阪―神戸（９日・パナスタ）

関西に拠点を置くチーム同士の対戦は、スタメンが発表された。

現在９位で残留を確定させているＧ大阪は、公式戦３連勝中としている。８月２３日の横浜ＦＣ戦から１２試合で１０勝１分け１敗と好調を維持。前半戦は打ち合いの末２―３で敗れたが、本拠で同一シーズン連敗は許さない。

対する４位の神戸は、首位・鹿島と試合前の時点で勝ち点差は８。史上２チーム目の３連覇を目指しているシーズンだが、引き分け以下ならその夢が絶たれることとなる。ＡＣＬＥ・蔚山戦からは中３日となるスケジュールだが、束になって戦う。

以下、両チームのスタメン。

【Ｇ大阪】

ＧＫ 一森純

ＤＦ 福岡将太、半田陸、黒川圭介、中谷進之介

ＭＦ 安部柊斗、美藤倫

ＦＷ 食野亮太郎、イッサムジェバリ、山下諒也、満田誠

ベンチメンバー 東口、岸本、佐々木、倉田、鈴木、奥抜、宇佐美、デニスヒュメット、南野

【神戸】

ＧＫ 前川黛也

ＤＦ マテウストゥーレル、山川哲史、本多勇喜

ＭＦ 飯野七聖、扇原貴宏、井手口陽介、広瀬陸斗

ＦＷ 宮代大聖、大迫勇也、武藤嘉紀

ベンチメンバー オビパウエルオビンナ、酒井、岩波、永戸、佐々木、汰木、井出、鍬先、ジェアンパトリッキ