ＴＢＳ系「アッコにおまかせ！」が９日放送され、ドジャースのワールドシリーズ（ＷＳ）連覇を取り上げた。

大谷翔平らを擁するドジャースは２日、ＷＳ第７戦でブルージェイズを下して球団史上初の連覇を果たした。

和田はちょうど試合中、２日放送の「おまかせ」に生出演していた。

和田は９日放送で、ドジャースの連覇の模様をＶＴＲで見て「何回見ても（いい）ね。大逆転だったもんね」とニッコリ。「実をいうと、先週の（『おまかせ』の）オンエアの時間帯が（試合時間）と一緒だったからビミョーやってん」と頭をかいた。

共演者は皆、苦笑いし、カンニング竹山からは「（試合は）あとで見られるからいいじゃないですか」とツッコまれた。

和田は２日放送の「おまかせ」で、番組が来年３月で放送終了することを発表したが、そのウラでは大谷の活躍が気になっていたようだ。

大リーグではＷＳの試合で実際に使われた一塁ベースなどが「公式」としてオークションに出品されている。

和田は「何でも売れるんですか？」と目を丸くしてビックリ。大谷が投手として先発した第４戦で、ＷＳで自身が初めて奪った三振のボールも出品されていることを知り、「野球のことはよく分からないけど、日本でもこういうことやってんの」と驚きの声を上げた。