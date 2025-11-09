「サウナの女神」と呼ばれる女優でタレントの清水みさと（33）が7日深夜放送のテレビ東京「二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜」（土曜深夜0・55）にゲスト出演。実は一度、オファーを断っていたことを明かす場面があった。

「博多華丸・大吉」の博多大吉が「昔からお酒飲めたの？」と聞くと、清水は「いや、それが去年飲めるようになったばっかりなんです」と告白。「去年、紹興酒がなんか飲めたんですよ。で、飲んでみたら意外といけて、ちょっと乾杯したかったなっていうので練習して、今年ビール飲めるようになりました」と明かした。

乾杯での一気にグラスの1/3近く飲む姿に、松岡昌宏も「とは思えない勢いで…。無理なさらず」と驚き。

その上で、清水は「だから1回、2年、3年ぐらい前にこの番組のオファーいただいたんですよ。でもお酒が飲めなかったんで、“お酒飲めないんです”って言ったら“じゃあだめですね”って」と苦笑。これには、松岡も「一応ね、お酒飲む番組なんでね」と納得。

大吉も「ごく稀にいらっしゃるんですけどね」と応じると、松岡は「薄いレモンサワーをお飲みになったり」と話していた。