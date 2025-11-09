90+4分の劇的同点弾!!ホームで負けないサンダーランドがアーセナルに土壇場で追いつき2-2ドロー
[11.8 プレミアリーグ第11節 サンダーランド 2-2 アーセナル]
プレミアリーグは8日、各地で第8節を開催。5位サンダーランドがホームに首位アーセナルを迎えた一戦は2-2のドローに終わった。
昇格組ながらホームでは5試合負けなしと好調なサンダーランド。一方、公式戦10連勝中、8試合連続のクリーンシートを記録し、無類の強さを見せているアーセナル。古巣対戦となったMFグラニト・ジャカも先発し、注目を集める上位対決となった。
ジャカはアーセナルで公式戦297試合プレーしており、今シーズンレバークーゼンからサンダーランドに加入。7シーズンプレーしたプレミアの地に再び戻ってきた。
試合を動かしたのはホームのサンダーランド。前半36分に自陣からのフリーキックをGKロビン・ルーフスがロングフィード。DFノルディ・ムキエレが落としたボールに、DFダニエル・バラードが反応し、ワントラップからFWさながらのボディムーブでシュートを放ち、先制点を奪う。アーセナルのアカデミー所属歴もある26歳がGKダビド・ラヤの牙城を崩した。アーセナルは公式戦9試合ぶりの失点となった。
首位アーセナルも後半9分、ライスの前プレスでボールを奪うと、MFエベレチ・エゼ、FWミケル・メリノと繋ぎ、最後はエース、FWブカヨ・サカ。右足でニアに振り抜き1-1の同点。試合を振り出しに戻した。
さらにアーセナルは後半28分、厳しいマークに沈黙していたMFレアンドロ・トロサールが巧みなステップでシュートコースを作りだし、得意の左バイタルエリアからニア上となるゴール左上に突き刺した。
アーセナルが逆転に成功し、そのまま試合は終わるかと思われたが後半アディショナルタイム4分。途中出場のDFトレイ・ヒュームが中央から柔らかいボールをペナルティエリアへ。上がっていたCBのバラードがヘディングで逸らし、こちらも途中出場のFWブライアン・ブロビーが右アウトでねじ込み2-2の同点。ホームで負けないサンダーランドが勝負強さを見せ、試合は2-2のまま終了。これでサンダーランドはホームゲームで6試合負けなし。一方、アーセナルの公式戦連勝記録は10でストップした。
