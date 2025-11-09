バイきんぐ小峠、バラエティでのNG告白「本当にダメ」 Snow Manら驚き「えー!」
お笑いコンビ・バイきんぐの小峠英二が、8日に放送された日本テレビ系音楽番組『with MUSIC』(毎週土曜22:00〜)に出演し、バラエティ番組でのNGを明かした。
バイきんぐの小峠英二
今回、今年デビュー5周年を迎えたSnow Manが登場。今年を表す漢字を一人一人発表した。
ラウールは「辛」を挙げ、「ずっと辛い食べ物が苦手だったんですけど、刺激を求め、飛び込んでみたら、これは面白い世界だと思って、今まさにレベルを上げていっている最中」と話した。
松下洸平が「小峠さんもバラエティとかで辛いものけっこういってます?」と尋ねると、小峠は「俺も食べられない、全く。全然ダメ」と答え、「NG出している」と告白。Snow Manメンバーらは「えー!」と驚いた。
そして小峠は「マジで食えない。本当にダメなので」と続け、ラウールが「『一緒にどうですか?』って誘ったら?」と尋ねると、小峠は「いや、別に超えたいとも思わない(笑)」と返し、スタジオは笑い包まれた。
