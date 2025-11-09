LUNA SEA主催ロックフェスの初日に真矢がサプライズ登場！メッセージとともに『LUNATIC X′MAS 2025』の開催を発表

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

11月8日に行われた、LUNA SEA主催のロックフェス『LUNATIC FEST. 2025』初日の最後に、LUNA SEAのドラム・真矢がサプライズ登場。12月23日に有明アリーナにて『LUNATIC X’MAS 2025 -OUR JOURNEY CONTINUES-』の開催を発表した。

■12月23日という、ファンにも語り継がれている特別な日に開催される『LUNATIC X’MAS 2025』

LUNA SEAを止めたくないという真矢の強い願いに応える形で、『LUNATIC X’MAS 2025』の開催を決断したメンバー。LUNA SEAという船は止まることなくその旅を続けながら、真矢完全復活の日を待つことを選んだ。

開催日となる12月23日は、LUNA SEAが数々の伝説を生み出してきたファンにも語り継がれている特別な日である。またその日にどんな物語が刻まれるのか、ぜひその目で見届けてほしい。

なお、この『LUNATIC X’MAS 2025 -OUR JOURNEY CONTINUES-』は11月8日21時より、オフィシャルファンクラブ「SLAVE」によるチケット最速先行受付がスタートしている。

■ライブ情報

『LUNATIC X’MAS 2025 -OUR JOURNEY CONTINUES-』

12/23（火）東京・有明アリーナ

■リリース情報

2026.02.25 ON SALE

Blu-ray・DVD『35th ANNIVERSARY TOUR ERA TO ERA-THE FINAL EPISODE- LUNATIC TOKYO 2025 -黒服限定GIG-』

■関連リンク

『LUNATIC FEST. 2025』特設サイト

https://lunaticfest2025.com/

LUNA SEA OFFICIAL SITE

https://www.lunasea.jp/

■【画像】真矢がサプライズ登場した『LUNATIC FEST. 2025』の模様