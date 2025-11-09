◇女子ゴルフツアー TOTOジャパンクラシック最終日（2025年11月9日 滋賀県 瀬田GC北C＝6616ヤード、パー72）

最終ラウンドは降雨によるコースコンディション不良のため中断を経て、中止が決まり54ホールの短縮競技となった。

優勝者決定はプレーオフに持ち越しとなったが、3位以下の成績は第3ラウンド終了時の順位で確定。メルセデスランク1位の佐久間朱莉（22＝大東建託）は通算12アンダーで4位に入った。

佐久間は10万7557ドル（約1650万円）を獲得。日本ツアーへの加算額は10日に確定するが、史上4人目となる年間獲得賞金2億円突破（20〜21年シーズンを除く）が確実になった。

佐久間は「ヤッター！うれしいです」と喜んだ。買いたい物を聞かれると「ちょっと考えます」と白い歯を見せた。

また、メルセデスランク2位の神谷そら（22＝郵船ロジスティクス）とのポイント差を広げ、次戦の伊藤園レディース（17日開幕、千葉・グレートアイランドC）で初の年間女王が決まる可能性が出てきた。

「早いうちに決めたい思いもあるけど、だからといってやることは変わらない。まずは自分がいいプレーをできたらいい」とプレーに集中する意向だ。