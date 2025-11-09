井ノ原快彦＆本上まなみ、大阪で「ねこ」と一緒に舞台あいさつ 『映画 すみっコぐらし』新キャラ誕生秘話も
劇場版アニメーション『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』（公開中）大ひっと御礼舞台あいさつが8日、大阪市内で行われ、同作のナレーションを務めた井ノ原快彦、本上まなみ、脚本を手がけた俳優・角田貴志が登壇した。
【写真】『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』井ノ原快彦、本上まなみが大阪登場
さらに、この日のために冒険衣装に身を包んだ「ねこ」がゲストとして登場し、会場からは黄色い歓声。「ねこ」が入口から登場する姿をみて、井ノ原は「大丈夫かな？」と心配しつつ、喜びの笑顔。本上は「うわあかわいい！」とうれしそうだった。
角田は、新キャラクター“おうじ”と“おつきのコ”の誕生秘話も披露。「ゲストキャラは大事なので今回、別の立場の人をもう1人つけるのはどうだろうと提案しました。“とんかつ”と“えびふらいのしっぽ”は特に仲がいいので、そういうお互いをひきたて合える新キャラクターにしました」と明かした。
■ストーリー
すみっコの町はここのところずっと雨ばかり。そんなある日のこと、くもり空の上からとつぜん何かが落ちてきた！「だいじょうぶ？」すみっコたちがかけよると、それは空の王国からやってきた「おうじ」と「おつきのコ」だった。王国は今しんこくな水不足で、おうじはひとりで解決しようとがんばっているけど、おつきのコは心配そう。水不足を解決するためのヒントが「みずのしんでん」にあることを知り、すみっコたちも加わって、雲の上の大冒険にいざ、出発！
