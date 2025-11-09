香川県警の捜査などに協力する嘱託警察犬について、県警は今年の試験から、７種類に限っていた犬の参加制限を撤廃し、全種類に拡大した。

嘱託警察犬を担う犬の不足が要因だ。県警は「多くの飼い主に警察犬への関心を持ってもらえれば」と期待する。（須藤さくら）

減少傾向

優れた嗅覚を生かし、行方不明者の捜索や犯罪捜査に活躍する警察犬。香川県内では、県警が飼育、管理する「直轄警察犬」３頭のほか、市民らが飼育しながら、要請に応じて出動する嘱託警察犬がいる。

嘱託警察犬になるには、県警が毎年実施する試験で、臭いをかぎ分ける「臭気選別」競技と、足跡を追いかける「足跡追及」競技のいずれかに合格する必要がある。嘱託警察犬の任期は、以前は２年だったが、犬の能力を維持するため、２０２３年度採用（２２年の試験分）からは１年となった。

県警によると、０９年の試験では、臭気選別に４４頭、足跡追及に３０頭が参加。その後は減少傾向で、今年の応募は臭気選別２３頭、足跡追及１２頭にとどまる。所属する嘱託警察犬も２３年度は２０頭だったが、今年度は１４頭に減った。

警察犬の養成に関わる丸亀警察犬訓練所（丸亀市）所長の亀山篤志さん（３９）は「現場で活躍できる質の高い嘱託警察犬を育てるためには、年間を通した専門的なトレーニングが必要で、費用もかかる」と説明。「社会貢献したいという強い意志のある飼い主が利益度外視で頑張っているのが現状で、トレーナーの高齢化も深刻だ」と語る。

初挑戦

県警は少しでも状況を改善しようと、今年の試験から、シェパードやラブラドルレトリバーなど７種類に限っていた参加の条件を撤廃した。種類や体格にかかわらず挑戦できる。

県警鑑識課の芝山貴幸次長は「高齢化の影響で行方不明者の捜索が増えており、嘱託警察犬のニーズが高まっている。警察犬への挑戦を考える人が増えてほしい」と強調する。

臭気選別は７日で、今まで参加できなかった種類の犬３頭が競技に臨む。亀山さんがトレーニングを重ねたジャックラッセルテリアの「ユキ」（雌、６歳）と、川西警察犬訓練所（高松市）などで訓練を積んだボーダーコリーの「チャム」（雌、３歳）、「アール」（雄、５歳）だ。

チャムの飼い主（５０）は「初めての挑戦。どこまでやれるのか試してみたい」と意気込む。アールの飼い主（５５）は「警察犬は様々な現場で活躍しており、色々な犬がいて良いのではないか」と採用を狙う。

１３日に予定される足跡追及では、新たに受験できる種類の応募はゼロだった。芝山次長は「各地の多様な出動要請に確実かつ迅速に対応するために、個性あふれる嘱託警察犬に活躍してほしい」と話し、今後の挑戦にも期待する。