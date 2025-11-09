「老け見え」と非難されたミリー・ボビー・ブラウン、サブリナ・カーペンターに救われていた
Netflixの人気ドラマ『ストレンジャー・シングス』で子役としてブレイクを果たしたミリー・ボビー・ブラウン。『エレクトリック・ステイト』のプレミアで見せた大人びた姿が「老け見え」と非難を浴び、何日も落ち込んだが、サブリナ・カーペンターの言葉で気持ちを切り替えたそうだ。
【写真】成長話題のミリー・ボビー・ブラウン、妖艶な赤のドレス姿
ミリーは今年3月に配信されたNetflixの映画『エレクトリック・ステイト』のプレスツアー中、90年代を舞台にした同作にちなんで、メソッドドレッシングを披露。髪を『ベイウォッチ』風のプラチナブロンドに染め上げて、パリス・ヒルトンやパメラ・アンダーソンからインスピレーションを得たスタイルでイベントに臨んだところ、老けて見えるとインターネット上で書き立てられた。
英版VOGUEのインタビューで、ミリーが当時を振り返り、「3、4日落ち込んで、毎日泣いた」とコメント。ちょうどサブリナ・カーペンターのプレゼンターを務めるために、ブリット・アワードに参加する機会があったが、「ヘアメイクをしてもらう間も泣いていたし、バックステージから彼女を見ていた時さえ、涙が込み上げてきた」と振り返る。
サブリナ自身も、インターネット上で批判を浴びることが多いが、そんな彼女がミリーをハグし、真に必要なアドバイスをくれたそうだ。「本当に、彼女のメンタリティはいつでも『クソくらえ』っていう感じなの。私も心の中では分かっているけれど、他の誰かから言われると、『そうよ！ その通りだよ！』と思った」と振り返った。
なおミリーはこの翌日すぐに動画を撮影し、彼女のルックを批判したアンチに反論。『ストレンジャー・シングス』初期の頃から成長せず、時が止まったままでいるよう求められ、それに応えないからターゲットにされていると訴え、「私は21歳。楽しんで、遊んで、ありのままの自分でいるつもり」「放っておいて」とコメント。この投稿には、これまでに750万以上もの「いいね！」が寄せられている。
引用：「ミリー・ボビー・ブラウン」インスタグラム（＠milliebobbybrown）
