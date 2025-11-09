「ブンブンジャー」ヒロイン・鈴木美羽、引き締まった美ウエストに「腹筋きれい」の声 特撮共演者との3ショットも
【モデルプレス＝2025/11/09】モデルで女優の鈴木美羽が、11月7日に自身のInstagramを更新。美しいウエストを披露し、反響が寄せられている。
【写真】特撮「ブンブンジャー」ヒロイン、引き締まった美ウエスト披露
鈴木は「深大寺ドライブ」とつづり、楽しそうな写真を複数枚投稿。白いショート丈トップスにブラウンのアウター、デニムを合わせたスタイルから引き締まった美しいウエストを公開している。また、スーパー戦隊シリーズ「爆上戦隊ブンブンジャー」（2024〜2025／テレビ朝日系）で共演した葉山侑樹・相馬理との笑顔での3ショット写真も投稿し、仲の良さが感じられる。
この投稿に「腹筋きれい」「バクアゲ写真」「3人ずっと仲良しでいてね」「可愛い」「楽しそうでほっこり」などとコメントが集まっている。
鈴木は「爆上戦隊ブンブンジャー」で、ヒロイン・ブンピンク／志布戸未来役を務め、話題を呼んだ。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆鈴木美羽、鍛えられた美ウエスト披露
◆鈴木美羽の投稿に反響
【Not Sponsored 記事】