◆米女子プロゴルフツアー ＴＯＴＯジャパンクラシック 最終日（９日、滋賀・瀬田ＧＣ＝６６１６ヤード、パー７２）

最終ラウンド（Ｒ）は降雨によるコースコンディション不良のため、競技中止が決定した。５４ホールの短縮競技となった。

トップと２打差の３位で出た山下は２番でボギー。４番を終えてスコアを１つ落とし、首位と３打差となった時点で中断に入った。第２ラウンドまでに追いついていればという思いは「そういう気持ちもありましたけど、普段と変わらないプレーでやってた。結果はこうなってしまったけど、引き続き頑張りたい」と見据えた。

前週は８打差を逆転して米ツアー２勝目。日本勢では１０年の宮里藍さん以来、史上２人目となる２週連続優勝は逃したが「特に意識はなく、いつもと変わらない感じでやれている」。今季１２回目のトップ１０でフィニッシュした。

今季の米ツアーは残り２戦。年間ポイントランクは３位、新人賞争いは１位につける。「今はスイングの部分で調整中なので、そこをうまくいくように残り２試合頑張りたい。流れ良く終わりたいけど、まずは今やってるスイングをしっかりやれるようにしたい」と語った。