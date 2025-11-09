タレントの長嶋一茂が９日放送の日本テレビ系「一茂×かまいたちゲンバ」（日曜・午前１０時２５分）に出演し、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル開設に興味を示す一幕があった。

共演の「かまいたち」山内健司、濱家隆一と東京・原宿でのロケに臨んだ一茂。

「やっぱ知名度がほしいわ」とつぶやいた後、かまいたちの２人に「やっぱ、ＹｏｕＴｕｂｅやると知名度上がるの？」と質問。

濱家に「上がるんじゃないです？ ＹｏｕＴｕｂｅ始めますか？」と聞かれると「どうやんの？」と逆質問。濱家が「古田（敦也）さんはやってますよ」と言うと「古田さん、やってる！ 槙原（寛己）さんもやってるわ。江川（卓）さんもやってる。（元木）大介もやってるわ」と指折り数えた一茂。

濱家が「しかも、めちゃくちゃ視聴者多いですよ。古田さんのなんて登録者、めっちゃ多いですよ」と古田さんのＹｏｕＴｕｂｅ「フルタの方程式」が登録者数９８万人超であることを説明すると「（同チャンネルの番組に）出た、出た、俺。面白かった」と口に。

濱家が「俺たち世代が見るから」と言うと、一茂は「そうなんだ〜」と興味津々だった。