◆米女子プロゴルフツアー ＴＯＴＯジャパンクラシック 最終日（９日、滋賀・瀬田ＧＣ＝６６１６ヤード、パー７２）

最終ラウンド（Ｒ）は降雨によるコースコンディション不良のため、競技中止が決定した。５４ホールの短縮競技となった。

３打差４位で出た佐久間朱莉（大東建託）は１番で伸ばし、２番でボギー後に３、４番で連続バーディー。首位の畑岡奈紗（アビームコンサルティング）に２打差と迫っていた５番のグリーン上で中断のホーンが鳴った。「こうなることは昨日の時点から予想されてたので、しょうがないかなと思う。やりたかったなという思いはある」と本音をのぞかせた。

第３Ｒ終了時の１２アンダー４位で大会を終えた。今季の獲得賞金は２億円を突破。佐久間は「やったぁ〜。うれしいです。使い道？ ちょっと考えます」と笑顔を見せた。

前週時点でメルセデス・ランキング２位の神谷そら（郵船ロジスティクス）に５４１ポイント差をつけていたが、今大会６２位の神谷との差はさらに広がった。年間女王に大きく前進し、「早いうちに決めたい気持ちはあるけど、やることは変わらない。まずは自分がいいプレーをできたらと思う」と冷静に話した。

今季は、次週の伊藤園レディス（１４〜１６日、千葉・グレートアイランドＣ）など残り３試合。「残り試合も少なくなってきたので、体調崩さないことをしっかりしたい。ちょっとでもいい順位で毎試合終えられるようなプレーをしたい」と力を込めた。