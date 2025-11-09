NHK杯エキシビション

フィギュアスケートのグランプリ（GP）シリーズ第4戦・NHK杯は9日、大阪・東和薬品RACTABドームでエキシビションが行われた。女子シングル2位の18歳ソフィア・サモデルキナ（カザフスタン）は大人な演技を披露。NHK中継を見たファンも釘付けとなっていた。

坂本花織に次いで2位となったサモデルキナが、エキシビションでは雰囲気の違う演技を見せた。

胸元が開いた大胆なブラックの衣装をまとい、髪も下ろしてリンクに現れた。チャ・ジュンファン（韓国）がリンクサイドで見守る演出もありながら、会場を盛り上げた。

X上でも日本ファンが「衣装すごいなリーザみたいだ！」「サモデルキナちゃんのエキシ、格好いい」「サモデルキナさんジュンファンの贅沢遣い」「18歳とは思えない妖艶な女優っぷり」「サモデルキナが18歳?!」などと驚きの声をあげていた。

サモデルキナは合計200.00点で銀メダルを獲得。227.18点で優勝の坂本、198.97点のルナ・ヘンドリックス（ベルギー）とともに表彰台に上がった。



