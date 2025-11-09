岐阜県本巣市の蠅帽子嶺に登山中で8日から行方不明になっていた78歳の男性が9日午前発見され無事救助されました。

行方不明になっていたのは岐阜県本巣市に住む無職の78歳の男性で8日午後4時半ごろ本巣市根尾大河原の蠅帽子嶺付近で下山予定時刻を過ぎても帰宅しないと家族から通報がありました。男性は家族に日帰りの予定で蠅帽子嶺に登ると伝え、一人で出かけましたが、下山時刻の午後3時を過ぎても帰宅せず、家族が心配して通報しました。

警察と消防が捜索にあたり、9日午前10時半頃、自力で下山してきた男性を発見し救助しました。男性は8日正午前に山頂に到着。その後、下山途中におよそ10メートル滑落し、その際に、右足をぶつけてけがをしたということです。かっぱや軽食などを持参していて夜が明けるのを待って下山を始めたということです。

意識はあり会話もできる状態です。

男性は家族に詳細な登山計画書を残していたため警察の捜索がスムーズに進んだということで、警察は登山をする際には自分の技量にあった装備を準備するとともに綿密な登山計画を立てて安全な登山に努めてほしいと改めて呼びかけています。

