◇秋季高校野球東京都大会決勝 帝京8―4関東第一（2025年11月9日 神宮）

来春選抜の重要な選考資料となる秋季高校野球の東京都大会決勝が9日に神宮球場で行われ、帝京が8―4で関東第一を下し、16年ぶり15度目の選抜出場を当確とした。

試合後の優勝インタビュー。金田監督は異例の謝罪を行った。

「ウチの（死球を受けた）選手がピッチャーに対して感情を出してしまったところがありましたので、本当にすみませんでした」と頭を下げた。

当該の場面では帝京の打者が死球を勝ち取った際、感情が出てしまった。金田監督が対戦相手である関東第一への敬意と、野球への謙虚な姿勢を重要視する考えを喜びより先に言葉にした形となった。

続いて「勝ち進むたびに強くなってきて、選手の成長を感じています。東京都代表で出場しますので、思いを持って一戦必勝で戦いたい」と明治神宮大会への思いを語った。

名将・前田三夫監督下、春1度、夏2度の甲子園優勝を果たした東京屈指の名門として知られているが、11年夏を最後に甲子園から遠のいていた。甲子園通算51勝を挙げた前田監督は21年夏に勇退。11年からコーチを務めていた金田優哉監督が名将の意思を継いだ。