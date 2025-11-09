「お似合い！」手越祐也、“元カレ”と仲良しショット「ドキドキ」「王子様と姫」
俳優の及川光博が主演を務め、手越祐也と白鳥玉季が共演する、日本テレビ系日曜ドラマ『ぼくたちん家』（毎週日曜 後10：30）の公式Xが、9日までに更新され、手越のオフショットが公開された。
【写真あり】「お似合い！」手越祐也、“元カレ”と仲良しショット
同作は、さまざまな偏見の中で生きる“社会のすみっこ”にいる人々が、愛と自由と居場所を求めて、明るくたくましく生き抜く姿を描く完全オリジナルストーリー。及川は主人公の心優しきゲイ・波多野玄一、手越は中学教師でクールなゲイの作田索を演じる。15歳のトーヨコ中学生・楠ほたる（白鳥）が、2人の恋物語をかき乱す。
公式アカウントは「索（手越祐也）と元カレ・吉田（井之脇海）仲良しショット」とし、手越と井之脇がぎゅっと隣り合った写真を公開。「玄一がヤキモチ焼いちゃいそう？笑」と添えた。
この投稿には「王子様と姫」「とてもいい雰囲気」「かわいい〜」「ドキドキ」「靴下気になる」「お似合い」といった声が寄せられている。
