歌手和田アキ子（75）が9日、TBS系「アッコにおまかせ！」（日曜午前11時45分）に生出演。新語・流行語大賞のノミネート30語について語る中で、高市早苗首相にエールを送る一幕があった。

番組では今年のノミネート30語について特集。サルゴリラ児玉智洋が、高市氏が自民党総裁に選ばれた直後に発した「働いて働いて働いて働いて働いてまいります」に反応して「やっぱりこれですよ。言ってるときの表情、見ました？ もう、働かなかったら何されるか分からないスよ。すごい。でも前向きな言葉で、ワクワクしますね」と評した。

児玉の話を聞いていた和田が「なんか元気があるよね。あってるかどうか分からないんだけど、いろんなことにちゃんと対応されている、っていう。安心を感じる」と話した。ここでカンニング竹山が「オレもやろう、ってなる」と応じた。

和田は「ものすごく忙しいですよね。今回の総理は。色々外国にも行かれているけど、何か安心感を覚えて、私は頑張ってらっしゃるなぁ、と。痩せられたから、体に気をつけていただきたい、って感じですけれども」と首相就任以来、働き続ける高市氏の健康面を気づかった。