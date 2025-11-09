元乃木坂46で女優の山下美月（26）が8日放送の日本テレビ系「アナザースカイ」（土曜午後11時）に出演。エゴサーチについて語った。

今回、山下はフランス・パリを訪れた。パリは幼少期から憧れがあったという。大好きなパリは今年だけでも3回訪れており、「ひとり旅でも今年4月に1週間ぐらい来てて」と明かした。

「1人で旅する時は基本徒歩で。一番歩きやすいスニーカーとかを持っていきます」と明かし、歩く時は「基本、お財布と携帯とリップ、イヤホンがあればOKです」と荷物は最小限だと説明。そして「歩いてる時って例えばSNSとかを見る時間がないじゃないですか。だから何も考えない時間を作れるのが大きいです」と明かした。

「普段、エゴサをする派？」の質問に、「めっちゃします。しちゃうから」と明かした。そして「やりすぎもよくないなって思ったからこそ、そういうのをしない時間を作るし、そういうふうにしてますね」と打ち明けた。

そしてロケ直前に話題になった自身のネットニュースについて「”親知らず一気に4本抜きました”ってニュースが結構大々的に流れて…もう恥ずかしくて。検索したら『こんなことニュースにするんじゃねーよ』とかっていう人も、もちろんいらっしゃるんですよ。でも、記者の方はそれがお仕事だし、難しいんですよね」と語った。そして「私はちゃんとレントゲンを撮って先生が判断してくださった上でやったので、『まねしないでね』とか…、いろんな気持ちがあるんですよ。めっちゃ考えちゃうんですよ。1個に対して100考えちゃうから。寝る前とかにそういうの考えちゃうじゃないですか。夢なのか現実なのかいつも分かんないんですよ。そういう人生を送っております」と吐露した。